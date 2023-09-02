В посольстве России, находящемся в Соединенных Штатах Америки, состоялось музыкальное мероприятие, посвященное 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» .

Концерт, посетителями которого являлись представители дипмиссий разных стран, российские журналисты и другие, привел гостей в восторг. Композиции Рахманинова, исполненные в этот музыкальный вечер, подарили всем присутствующим незабываемые впечатления.

Посольство России планирует продолжить радовать подобными мероприятиями, демонстрирующими богатое историко-культурное наследие нашей страны. А этот первосентябрьский музыкальный вечер стал знаковым событием в культурной жизни Вашингтона.