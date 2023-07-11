Посольство России во Франции прокомментировало согласие поставить Украине ракеты SCALP

Из опубликованного посольством комментария следует, что дипломаты глубоко разочарованы во властях Франции, согласившихся передать Украине ракеты дальнего радиуса действия. Причина такой острой реакции в том, что SCALP является французским аналогом британских ракет Storm Shadow, которыми сейчас ВСУ бомбят жилые кварталы городов, из-за чего страдают мирные жители. Посольство РФ во Франции посоветовало местным властям задуматься о той ответственности, которую они берут на себя, передавая киевскому режиму подобное вооружение.

Решение передать дальнобойные ракеты Украине президент Макрон озвучил на саммите НАТО. При этом глава государства не уточнил, что речь идет именно о ракетах SCALP. Однако источники быстро сообщили западным СМИ, что президент говорил именно об этих ракетах, и указали, что Украина получит 50 штук.