Диетолог Елена Соломатина в беседе с интернет-изданием « Абзац » предупредила, что бесконтрольный прием биологически активных добавок способен привести к токсическому гепатиту. По ее словам, главный удар при избыточном увлечении БАДами принимает на себя печень.

Специалист пояснила, что люди часто выбирают добавки по совету знакомых или наугад, не опираясь на результаты анализов и мнение врачей. Эпизодически препараты могут давать улучшение, но за ним нередко следует откат, который подталкивает человека увеличить дозу до опасного уровня. Кроме того, прием активных добавок иногда мешает иммунной системе вовремя включиться, из-за чего организм не распознает начинающееся воспаление либо не считает его первоочередной задачей, и в результате страдает печень.

Двойная нагрузка на печень создается при совмещении нескольких видов БАДов, смешивании их с лекарствами или использовании несертифицированных препаратов с опасными компонентами. Соломатина подчеркнула, что биодобавки зачастую не проходят серьезных клинических исследований и не имеют стандартизированной дозировки действующего вещества, поэтому отследить, сколько именно компонента поступает в организм и насколько он качественен, трудно или невозможно. Она привела пример: сочетание гуараны, содержащей кофеин, с крепким чаем способно дать перегрузку, а экстракт грейпфрута может изменить активность печеночных ферментов так, что при совместном приеме с лекарствами возникнет либо передозировка, либо дефицит полезных веществ.