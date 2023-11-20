Посредник похитил у покупательницы автомобиля 1,5 млн рублей при совершении сделки

Стало известно, что жительница Юрги (Кемеровская область) решила приобрести личное транспортное средство. Ее знакомые посоветовали обратиться к специалисту, который может оказать помощь в выборе хорошего автомобиля.

В итоге женщина связалась по телефону с этим мужчиной. Он, в свою очередь, заверил, что поможет приобрести иномарку по цене ниже рыночной стоимости. Пострадавшая, ни о чем не подозревая, выбрала Honda Vezel и перевела посреднику полтора миллиона рублей.

Однако мужчина перестал выходить на связь с клиенткой, а она поняла, что осталась ни с чем. Женщина обратилась в полицию, после чего 36-летнего жителя Юрги нашли во Владивостоке. К слову, полученные деньги он уже успел потратить. Также, в результате действий злоумышленника, своих денег лишился еще один человек.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Югре женщина перевела мошеннице 45 тысяч рублей за создание сайта в интернете.