Пост без вина: священник развеял главный миф о послаблениях во время Великого поста

Протоиерей Максим Козлов призвал православных христиан воздерживаться от спиртного в период Великого поста. По его мнению, даже минимальные дозы ради расслабления противоречат идее духовного сосредоточения, пишет ОСН.

В Русской православной церкви дали рекомендации верующим относительно употребления алкоголя в период Великого поста. С соответствующим заявлением выступил глава Учебного комитета РПЦ, протоиерей Максим Козлов. Он подчеркнул, что распитие спиртных напитков в это время несовместимо с главной задачей поста — достижением духовной сосредоточенности и состояния трезвения.

В текущем году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. Это период покаяния, который предваряет главный христианский праздник — Воскресение Христово, отмечаемый 12 апреля. Традиционно в эти недели верующим предписывается воздерживаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молочной продукции, а в большинство дней и от рыбы. При этом церковь напоминает, что строгость ограничений лучше согласовывать индивидуально со своим духовником.

По словам представителя РПЦ, вопрос отказа от алкоголя является принципиальным. Священник пояснил, что даже незначительное употребление спиртного с целью расслабиться идет вразрез с самим смыслом постного подвига.

Козлов также уточнил, что церковный устав действительно делает исключения для вина. Оно допустимо по субботним и воскресным дням, а также в некоторые крупные праздники. Однако подобные послабления, по его словам, ориентированы прежде всего на тех мирян, которые придерживаются строгого монастырского устава. Кроме того, протоиерей предложил рассматривать семинедельный пост как индикатор отношения человека к горячительным напиткам. Если воздержание дается легко и не требует поиска поводов для отступления, это не вызывает опасений.