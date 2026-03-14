«Пост — это не про еду». Священник развеял главный миф о Великом посте

Самое большое заблуждение относительно Великого поста — это сведение его смысла исключительно к перемене рациона. На самом же деле воздержание в пище — лишь инструмент для достижения более высокой цели: духовного преображения человека. Об этом в интервью РИА Новости напомнил руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

«Относительно поста есть огромное количество заблуждений и стереотипов. Самое распространенное — то, что Великий пост — это о еде, и только о еде. Говорить бесконечно о гастрономической составляющей поста — это сводить Великий пост к второстепенному», — подчеркнул отец Владислав.

По словам священнослужителя, ограничение в пище призвано создать условия для духовного роста: оно должно побуждать человека чаще участвовать в таинствах, бывать на богослужениях, быть внимательным к нуждам ближних и стараться не причинять неудобств окружающим.

«Если бы дело было только в еде, то святыми были бы коровы», — образно заметил Береговой.

Напомним, что в этом году Великий пост начался 23 февраля и завершится 11 апреля, включая Страстную седмицу. В этот период в православных храмах звучат особые покаянные тексты, богослужения совершаются реже, а облачения духовенства меняются на темные тона.

