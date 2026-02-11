Пост не диета: священник из Видного объяснил смысл воздержания в питании

За две недели до начала Великого поста в Видновском благочинии заговорили о главном — не о том, что нельзя есть, а о том, зачем вообще нужно воздержание. Настоятель Преображенского храма поселка Совхоза имени Ленина отец Николай Берсенев в беседе с прихожанами разложил по полкам смысл самого строгого и продолжительного поста в году, передает REGIONS .

Священник начал с цитаты апостола Павла: душа, которая питается пространно, заживо умерла. По словам священника, если человек ни в чем себя не ограничивает, при всех внешних признаках жизни он может находиться в состоянии духовной смерти. Пост же приучает к воздержанию ради Христа, а не ради стройной фигуры.

Церковный устав действительно суров. На 49 дней под запретом мясо, молоко, яйца. Рыба разрешается всего дважды — на Благовещение и Вербное воскресенье, да и то с оговоркой: если Благовещение не выпадает на Страстную седмицу. Но отец Николай призывает не впадать в крайности и мерить пост не ложкой, а совестью. Тем, кто никогда не постился, он советует начинать с малого. Например, строго провести первую и последнюю недели или хотя бы по три дня. В остальное время, если человек морально и физически не готов к полному отказу от привычной пищи, достаточно не есть мясо. Это тоже будет воздержание ради Христа, и это тоже хорошо.

Отдельная тема — отношение к самой еде. По словам священника, пост — это время простоты.

«Мы должны научиться проще относиться к еде. Без особых изысков. Сварили супчик или кашку — и поели. Великий пост должен научить человека смиренному приему пищи. Не всякий может обойтись без масла, но с растительным маслом — можно», — отметил отец Николай Берсенев.

Грядущие 49 дней — это в первую очередь время для души. Отец Николай рекомендует отказаться от развлечений, кинотеатров и шумных празднований, а освободившиеся часы посвятить храму. Особенно важны первые четыре дня, когда читается Великий покаянный канон. Если не получается прийти в церковь, канон стоит прочесть дома. Духовный рост, по мнению настоятеля, измеряется конкретными шагами: если человек не ходил в храм — нужно начать ходить, если крещен, но ни разу не причащался — сейчас самое время подготовиться, покаяться и причаститься.

В завершение беседы отец Николай расставил приоритеты окончательно.

«Сколько бы мы ни пили успокоительное — мира и спокойствия в душе не будет, если она находится в грехах и страстях. Чтобы сердце успокоилось, нужен пост. Он помогает человеку осознать свои грехи и покаяться, а это естественное и спасительное состояние души», — заключил он.

