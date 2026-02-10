Чучело, блины и вера: священник объяснил, что допустимо на Масленицу

Священник из Подмосковья Матвей Степанов в интервью изданию REGIONS обозначил , какие народные масленичные традиции могут вступать в противоречие с христианским мировоззрением, и где проходит черта между безобидным гуляньем и ритуалами, которых верующему стоит избегать.

Ключевым и наиболее неоднозначным обычаем праздника является церемониальное сжигание чучела, олицетворяющего зиму. Хотя для большинства это лишь красочное и веселое зрелище, Церковь усматривает в нем важные смысловые различия.

С точки зрения духовенства, участие в подобном обряде может быть расценено как невольное принятие его древнего, дохристианского подтекста. По этой причине многие священнослужители рекомендуют верующим, если присутствовать на таком действе, то относиться к нему исключительно как к фольклорному представлению, не наполняя его личным религиозным смыслом и тем более не принимая в нем активного участия.

«Православие — это о жизни и воскресении, а не об уничтожении и смерти, даже символическом. Ритуальное сжигание куклы, пусть и соломенной, имеет глубокие языческие корни, связанные с задабриванием сил природы и жертвоприношением. Для верующего сердца подобное "жертвоприношение" чучела не может не вызывать внутреннего диссонанса», — объясняет Матвей Степанов.

По мнению священника, основное внимание в Масленицу лучше уделить живому общению: приготовлению блинов, приему друзей, визитам к близким и угощению соседей. Этот период идеально подходит для того, чтобы поддержать нуждающихся, проведать одиноких или тех, кто болеет.

Священник советует посетить церковные службы в среду и пятницу. Особенно важна более сосредоточенная личная молитва и внутренняя подготовка к взаимному отпущению обид в Прощеное воскресенье.

«Истинная радость Масленицы для верующего — это не в сжигании чучела, а в возможности с миром в душе, простив всех и испросив прощения самому, с чистыми помыслами войти в время Великого поста. Вот на что стоит направить силы и внимание в эти дни», — резюмирует Матвей Степанов.

Ранее иеромонах Феодорит сообщил, что масленичная неделя в России начнется 16 февраля.