Постапокалиптический апгрейд: военные ВС РФ необычно усилили броню БМП-1

В зоне СВО замечена радикально модернизированная БМП-1, получившая комплекс кустарных защитных приспособлений против современных угроз. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель», машина практически неузнаваема под многослойной конструкцией из стальных листов, резиновых экранов и маскировочных сетей.

Наиболее заметным элементом, как видно на снимках, стал так называемый мангал — стальной каркас, закрывающий верхнюю полусферу в районе кормы и башни, где броня наиболее уязвима для атак дронов с кумулятивными боевыми частями. Дополнительную защиту от кинетического воздействия и осколков обеспечили листы конструкционной стали, приваренные к корпусу базовой машины.

В нижней части установлены резиновые экраны, снижающие риск детонации боеприпасов при наезде на взрывные устройства.

Такая глубокая модификация обусловлена тактико-техническими характеристиками серийной БМП-1, чья штатная броня толщиной до 19 миллиметров обеспечивает защиту лишь от стрелкового оружия и осколков, но не выдерживает попадания современных противотанковых средств.

Подобные модификации, как уточняют осведомители, стали массовой практикой в условиях доминирования беспилотной авиации, когда стандартная техника требует оперативного усиления защитных характеристик непосредственно в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА над двумя регионами России.