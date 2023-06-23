«Поставил прибор за угол и дистанционно все посмотрел»: боец СВО рассказал о чудо-технике на передовой

Боец с позывным Татарин сражается против киевского режима уже несколько лет. Когда началась СВО, мужчина вздохнул свободно. Во-первых, жители Донбасса поверили, что их защитят, а, во-вторых, ополченцы стали сражаться в рядах ВС РФ и почувствовали разницу.

Те, кто годами уничтожал укронацистов едва ли не подручными средствами, первое время очень удивлялись обилию вооружений в Российской армии.

«До начала СВО мы были «на вольных хлебах». Если я раньше имел 4–5 магазинов, то теперь их у меня уже 11. А еще пять лежат в рюкзаке про запас. Сколько нужно, столько и бери — красота! Бронежилеты новые, отрывные аптечки и хорошие каски, в том числе и «Тор»-каски с быстрой регулировкой», — делится радостью Татарин с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Часть техники и амуниции поступает на передовую вместе с гостинцами, которые собирают россияне. Да и само вооружение поменялось в лучшую сторону, считает наш собеседник. Стали доступными современные автоматы АК-12, карабины Винторезы, крупнокалиберные пулеметы Корды.

«Появилось очень много коллиматорных прицелов на автомат. Они помогают произвести точный выстрел. Лучше, чем с «механикой». Если раньше коллиматор у кого увидишь, то сразу думаешь: «Это парень модный», то сейчас у нас в подразделении у каждого второго он есть», — заметил разницу боец.

Как говорит Татарин, есть у солдат такой агрегат, который помогает не рисковать жизнью и не высовывать лишний раз нос. Это прибор ночного видения, который работает через Bluetooth.

«Поставил его за угол и дистанционно все посмотрел. Есть замечательные тепловизоры и очень много техники, которая не стоит на месте и «видит» на 10 км, если не больше. Особенно удивил меня прогресс коптеров: вроде маленькие «птички», а сами начинают таскать огромные 120-мм мины», — поражается опытный солдат.

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