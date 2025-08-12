Поставил в статус: глухонемого мужчину осудили за дискредитацию ВС РФ в мессенджере

В Кабардино-Балкарии суд вынес штраф глухонемому мужчине за дискредитацию российской армии. Об этом сообщила «Лента.ру» .

Поводом стало видео со словом «война», которое он получил в мессенджере и установил как статус в телефоне.

По данным пресс-службы суда, подсудимый не осознавал, что ролик может быть расценен как дискредитирующий ВС РФ. Мужчина полностью признал вину и сразу удалил спорное видео.

Новость дополняется.