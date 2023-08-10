Поставили крест друг на друге: звезды, которые поссорились из-за СВО

Специальная военная операция на территории Украины, начавшаяся в феврале 2022 года, разделила звезд на два лагеря: одни поддержали решение властей, а другие выступили против.

Знаменитости, которые раньше были хорошими друзьями, а теперь оказались по разные стороны баррикад, поссорились и больше не общаются. Но бывает и хуже: иногда разные позиции по СВО занимают звездные родственники.

Владимир и Мария Машковы

Российский актер Владимир Машков поддержал СВО и даже выступил на митинге в Лужниках. После этого он захотел вернуть свою дочь Марию и внучек, которые живут в США, обратно в Россию.

Машкова ответила жестким отказом, потому что их с отцом взгляды на боевые действия различаются. Однако актриса все равно верит, что их отношения с отцом наладятся.

Фото: [ Алексей Смышляев/ТАСС ]

«Я верю, что когда-нибудь я его крепко обниму. А он меня. И постоим так. Долго. Молча. Ну а пока... помолчу сама. До лучших времен. Всем сил и любви», — написала Машкова на своей странице в социальной сети.

Максим Галкин* и Татьяна Васильева

Российский артист и шоумен Максим Галкин и его жена певица Алла Пугачева выступили против действий российских властей. Вместе они уехали из России после начала СВО. Актриса Татьяна Васильева осудила поступок Галкина.

«Ведущий он великолепный. Я не знаю, какой он человек. Ну, уехал и сиди там. Работай, зарабатывай, живи, радуйся. Но зачем поливать нас грязью такой? Это предательство. Значит, он давно так думал и давно хотел уехать», — заявила Васильева.

Иван Охлобыстин и Артур Смольянинов*

Российский актер Иван Охлобыстин негативно отозвался о своем бывшем коллеге Артуре Смольянинове из-за его взглядов на СВО и отъезда из России.

«Он тоже сбежал. Сейчас восхищается европейской культурой и дико печалится о судьбах им оставленной Отчизны. А ведь такой классный мальчишка был. Трудяга, романтик!» — поделился своими мыслями Охлобыстин.

В одном из интервью Охлобыстин заявил, что чувствует ответственность за Смольянинова.

«Я к Артуру неровно дышу только потому, что он мой крестник. Да, он враг. Но я буду за него молиться и подавать за него записки за здравие. Я ответственен за него перед богом», — пояснил Охлобыстин.

Иван Дорн и его родственники в России

Украинский музыкант Иван Дорн перестал общаться со всеми россиянами, даже со своими родственниками.

Фото: [ Гавриил Григоров/ТАСС ]

«У меня есть родные в Башкортостане. Так вот, никто не позвонил мне за это время и не спросил, все ли у меня нормально. Сейчас я ни с кем из россиян не общаюсь вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест», — рассказал Дорн.

Ранее мы рассказывали об известных людях, которые изменили свои взгляды на СВО.

*внесены в перечень иноагентов.