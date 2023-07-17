Поставщики вина в Россию грозятся поднять цены

Поставщики алкоголя в Россию угрожают увеличением цен в ответ на потенциальное повышение пошлины от властей РФ. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» .

Сообщается, что инициатива о индексации пошлин появилась из-за показателей прошлого года, когда рынок оказался в избытке иностранных вин из-за укрепления отечественной валюты. Компании заявили, что проблема будет решена к концу 2023 года, а увеличение пошлины заставит поставщиков изменить ценовую политику.

Исполнительный директор компании Fort Александр Липилин заявил, что отсутствие конкуренции на российском рынке может плохо повлиять на качество отечественных вин.

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил, что пошлины избавят полки российских магазинов от чужеземного алкоголя, который лучше продавался только из-за более низкой цены.