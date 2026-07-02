Постель как в пятизвездочном отеле и ₽135 тыс. в месяц: кого Боня ищет в Монако через видеоанкеты

Виктория Боня открыла вакансию домработницы в Монако и приступила к поиску кандидаток через видеоанкеты. Российская телеведущая и блогер рассказала в соцсетях, что новой сотруднице предстоит работать четыре дня в неделю с зарплатой в 1500 евро — это около ₽135 тыс. в месяц.