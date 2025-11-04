Постоянно тянет в детство: протоиерей объяснил, почему это может быть опасно

Протоиерей Андрей Ефанов, настоятель Воскресенского храма села Болотново, прокомментировал журналу «Фома» феномен постоянного желания вернуться в детство. По его словам, такое стремление часто является следствием психологической травмы и представляет собой попытку психики вернуться в состояние безопасности, существовавшее до травмирующего события, сообщает Regions .

Священник подчеркнул необходимость разделять духовную и душевную жизнь. Для укрепления духовной стороны рекомендуется воцерковляться, участвовать в Таинствах Церкви — исповеди и причащении Святых Христовых Тайн. Это, по словам Ефанова, помогает черпать благодать, освобождать душу от последствий собственных ошибок и получать силы для жизни.

В части душевной жизни настоятель советует при сильной боли обращаться к специалисту. Практики, приносящие удовольствие, например чтение или обсуждения, могут быть полезны, но не должны занимать все время, чтобы человек не погружался в них полностью.

Протоиерей отметил, что опыт воцерковления помогает глубже почувствовать присутствие Божие в жизни и понимать духовные аспекты, в том числе Царство Небесное.

