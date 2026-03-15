Постоянный гость на столе губит: «отца» любого застолья назвали губительным и вредным для фигуры

Врач-эндокринолог медицинской компании Виктория Садовская в интервью «Газете.Ru» развенчала популярные заблуждения о вреде хлебобулочных изделий. По словам специалиста, хлеб является ценным источником сложных углеводов, витаминов группы В, магния и железа, которые необходимы для нервной и сердечно-сосудистой систем. Однако ключевую роль играет правильный выбор продукта.

Безусловным лидером по полезным свойствам доктор назвала цельнозерновой хлеб. Технология его производства сохраняет все части зерна, благодаря чему готовое изделие богато клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Высокое содержание пищевых волокон нормализует пищеварение и надолго дарит чувство насыщения.

Садовская призвала покупателей внимательно изучать этикетки: недобросовестные производители часто маркируют продукт как цельнозерновой, хотя основу его состава составляет белая мука высшего сорта, доля которой может доходить до 99 процентов.

Что касается выбора между дрожжевым и бездрожжевым вариантами, то здесь врач рекомендует ориентироваться на собственные ощущения. Дрожжи не приводят к набору веса, но у некоторых людей способны вызывать брожение и вздутие живота. Калорийность изделия зависит от типа муки и добавок: пшеничный высшего сорта содержит около 300 калорий на 100 граммов, тогда как цельнозерновой — примерно 200, при этом насыщает быстрее.

Эндокринолог отметила, что ржаной хлеб незначительно опережает пшеничный по диетическим свойствам — разница в калорийности составляет всего 10–20 единиц. Изделия с семенами и орехами обогащают рацион полезными жирами, но являются более калорийными. Отдельно эксперт остановилась на хрустящих хлебцах: они часто содержат много клетчатки, однако производители нередко добавляют в них избыток соли и сахара. Безопасной нормой доктор считает не более 5 штук в день, отдавая предпочтение ржаным вариантам с минимальным количеством добавок.

Наименее полезными признаны сладкие булочки и пирожки: из-за обилия сахара и масел они быстро утоляют голод, но способствуют набору лишнего веса. Людям с диабетом и преддиабетом стоит вовсе исключить такую продукцию.

Врач дала универсальные рекомендации по выбору: ищите продукт с цельнозерновой мукой на первом месте в составе, без сахара и искусственных добавок. Безопасная дневная порция — до двух кусочков, которые лучше сочетать с овощами, мясом, рыбой или творогом. При непереносимости глютена следует выбирать безглютеновые аналоги из рисовой, гречневой или кукурузной муки. Пациентам с синдромом раздраженного кишечника стоит избегать хлеба из муки высшего сорта, чтобы не провоцировать дискомфорт.