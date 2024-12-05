Пострадавшая от Израиля деревня Маарака в Южном Ливане ответит боевикам за атаки

Пострадавшая, но не сломленная деревня Маарака в Южном Ливане старается жить дальше после прекращения огня, пишет RT . Местные жители отмечают, что после пережитого кошмара готовы дать отпор израильским военным, если они нарушат обещание о прекращении огня.

Жизнь деревни, которую вынуждены отстраивать заново, проверил корреспондент RT Стив Суини. Он узнал, что спустя несколько дней после объявления режима прекращения огня жители не теряют надежды на лучшую жизнь. Однако забывать трагедии не собираются: здесь на защите страны стояли мирные жители, погибли 11 мужчин.

Даже молодые ливанцы отмечают, что присоединятся к борьбе в случае, если еврейское государство снова откроет огонь. Такие заявления, как уверен канал, приводят в ступор израильского премьер-министр Биньямина Нетаньяху. Население упорно стоит на своих позициях и готово положить жизни, лишь бы добиться справедливости и мира на своей Родине.

Ранее сообщалось, что ХАМАС обсуждает возможные уступки Израилю