Пострадавших при камнепаде в горах КБР эвакуирует вертолет МЧС

Как пишет RT , пострадавшие туристы из-за камнепада в горах Кабардино-Балкарии будут спасены с помощью вертолета. Его задействовало МЧС России.

Ведомство заявило на своей странице в социальных сетях о том, что на помощь пострадавшим туристам выдвинулось воздушное судно с сотрудниками на борту. Их эвакуируют с территории гор Кабардино-Балкарии, где они попали под воздействие опасного природного явления – камнепада.

В заявлении уточнялось, что вертолет уже отправился к месту происшествия и местонахождению туристов. Стоит отметить, что ранее МЧС сообщало о данном инциденте, в результате которого пострадали две туристические группы. Согласно предварительной информации, можно говорить о гибели одного человека.