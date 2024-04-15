Пострадавший в ДТП ребенок на Ямале получит 100 тысяч рублей

Суд встал на сторону семьи, ребенок из которой пострадал в аварии на трассе Сургут — Салехард в ЯНАО. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , пострадавшему выплатят сто тысяч рублей.

Прокуратура Пуровского района боролась за права несовершеннолетнего, получившего телесные повреждения в ДТП на ямальской трассе в ноябре 2023 года. В суде изучили материалы и встали на сторону пострадавшего и его семьи: иск прокурора был удовлетворен.

Виновнику аварии теперь предстоит выплатить 100 тысяч рублей ребенку, получившего травмы.

Как напоминает интернет-издание, в начале апреля суд также постановил мэрии Нового Уренгоя выплатить компенсацию укушенной собакой девочке. Ей выплатят миллион рублей.

Ранее сообщалось, что под Луганском погиб адвокат, который защищал интересы печально известного маньяка Чикатило.