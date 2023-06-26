Пострадавший в ДТП с дочерью Пореченкова идет на поправку

Пару недель назад молодой мотоциклист Александр Петровский потерпел аварию. В него по неосторожности врезалась Мария Пореченкова, выехав навстречку. Об этом пишет портал «Дни.ру»

Стало известно, что юноше стало лучше. Врачи сообщают о скором выходе из комы. Его семья сильно переживает за жизнь Петровского, но после позитивной новости появилась вера в выздоровление. Ранее он был госпитализирован с ушибом головного мозга и переломами. Состояние молодого человека оценивалось как тяжелое.

Сама Мария Пореченкова, дочь знаменитого актера, отделалась относительно легко. Вовремя сработала подушка безопасности, что позволило девушке выжить. Михаил Пореченков не дает никаких комментариев, хоть его и совершеннолетняя дочь несет ответственность за случившееся.