Пострадавшим на производстве жителям Подмосковья передали почти тридцать автомобилей

Отделение СФР по Москве и Московской области вручило ключи от новых автомобилей LADA Granta 29 пострадавшим на производстве жителям Подмосковья. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Поддержку оказывают в целях медицинской, социальной и профессиональной реабилитации граждан за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве. Машины выдали в рамках программы реабилитации пострадавшего, разработанной в бюро медико-социальной экспертизы.

«Все они оснащены с учетом индивидуальных особенностей, что позволяет водителю чувствовать себя уверенно и комфортно за рулем», — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

В сообщении уточнили, что через семь лет выданные авто заменят, если на это будут показания. При этом ранее выданные машины оставят у хозяев. Им также перечисляют ежеквартальную выплату денежной компенсации на приобретение горюче-смазочных материалов и текущий ремонт. Отметим, что граждане данной категории также получают единовременные и ежемесячные страховые выплаты, необходимые технические средства реабилитации, протезами и не только. Задать интересующие вопросы можно по единому номеру для консультирования страхователей — 8 (495) 650-19-17 или телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8 (800) 100-00-01.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.