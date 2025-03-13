Пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокусе» оформили 166 больничных листов

С момента террористического акта в «Крокус Сити Холле» Социальный фонд России оформил 166 больничных листов для пострадавших. Большинство из них уже оплачены и закрыты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации, предоставленной пресс-службой Соцфонда, все виды помощи, предусмотренные для пострадавших и семей погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», были предоставлены в кратчайшие сроки. В частности, единовременные выплаты были предоставлены близким погибших, которые в момент трагедии находились на рабочем месте, добросовестно выполняя свои служебные обязанности.

«Все родные и близкие погибших получили уведомления Социального фонда о возможности обратиться за пособием на погребение и оформить пенсионные накопления в рамках правопреемства», — уточняется в сообщении.

Сотрудники фонда также работали с работодателями, чтобы обеспечить выплату пособий на погребение для сотрудников, чьи родственники погибли в результате трагедии.

В результате террористического нападения, которое произошло 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, расположенном в Московской области, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по посетителям и подожгли помещение. В результате этой атаки погибли 145 человек.

Ранее российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов назвал несправедливыми обвинения после теракта в «Крокус Сити Холле» в адрес своей семьи.