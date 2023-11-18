Посвящение в кадеты юных жителей Серпухова состоялось в школе №1

Накануне пятнадцать десятиклассников произнесли клятву верности Отечеству во время торжественной церемонии посвящения в кадеты, которая состоялась в школе №1 в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Вступление юных серпуховичей в ряды кадетов – большая ответственность. Это, в первую очередь, показатель их дисциплинированности, стремлению к познанию военного дела, в будущем - защите нашей Родины», - подчеркнул глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Отмечается, что военно-патриотическим воспитанием в школе №1 занимаются с 1994 года. А уже в следующем году кадетский профильный класс отпразднует 30-летие со дня образования. За это время его окончили более 600 юношей.

Сергей Никитенко поблагодарил начальника Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого, генерал-майора Андрея Морозова за сотрудничество с кадетским корпусом им. Г.К. Жукова. Он подчеркнул, что в школе ребята получают ценные знания от офицеров, физически развиваются, а после выпуска выбирают учебу в военно-силовых вузах России.