Посвящение в кадеты юных жителей Серпухова состоялось в школе №1
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
Накануне пятнадцать десятиклассников произнесли клятву верности Отечеству во время торжественной церемонии посвящения в кадеты, которая состоялась в школе №1 в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Вступление юных серпуховичей в ряды кадетов – большая ответственность. Это, в первую очередь, показатель их дисциплинированности, стремлению к познанию военного дела, в будущем - защите нашей Родины», - подчеркнул глава муниципалитета Сергей Никитенко.
Отмечается, что военно-патриотическим воспитанием в школе №1 занимаются с 1994 года. А уже в следующем году кадетский профильный класс отпразднует 30-летие со дня образования. За это время его окончили более 600 юношей.
Сергей Никитенко поблагодарил начальника Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого, генерал-майора Андрея Морозова за сотрудничество с кадетским корпусом им. Г.К. Жукова. Он подчеркнул, что в школе ребята получают ценные знания от офицеров, физически развиваются, а после выпуска выбирают учебу в военно-силовых вузах России.
«Горжусь нашими юными патриотами. Уверен, они станут надеждой и опорой для своей Родины. Пусть каждый из вас во время учебы узнает, что значит быть истинным защитником. А ваши смелые сердца всегда приводят к вершинам успеха!», - подчеркнул глава городского округа.