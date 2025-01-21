Посвященная 80-летнию Победы выставка «Красногорский рубеж» пройдет под открытым небом

В филиале Музея Победы откроют уличную выставку «Красногорский рубеж», посвященную юбилею Великой Победе в ВОВ. Каждый желающий сможет ознакомиться с подвигами и вкладом красногорцев в борьбе с фашизмом.

Выставка уличного формата будет фотодокументальной и подробно осветит подвиги жителей прифронтового Красногорска. Каждый из них в непростое для страны время вносил свой вклад, который в итоге помог достигнуть Победы над фашистским режимом. «Красногорский рубеж», организованный местными филиалом Музея Победы, станет отличной возможностью погрузиться в историю и почтить память тех, кто помог вернуть мирное небо над головой.

Как напомнила директор красногорского филиала музея Светлана Любенкова, 2025 год станет особенным, ведь его посвятят 80-летнию Победы в ВОВ. Все события, а это не меньше десяти выставок и почти 50 мероприятий, пройдут в тематике года. Познавательные, развлекательные, культурные — все с широким освещением истории и патриотическими мотивами.

Также в апреле в развернут фотодокументальную передвижную выставку «Свершение. Победа советского слова на фронте» и покажут экспозиции на выставке «Идеология Победы».

Одним из самых ярких и насыщенных событий станет мероприятие в преддверии ключевой юбилейной даты. В планах музея проведение конкурсов для детей, арт-марафон «Память поколений», творческие представления, шахматный турнир, чествование ветеранов, выступления коллективов с песнями военных лет, завораживающий парад ретроавтомобилей и многое другое.

Отметим, что у мероприятий есть возрастное ограничение 6+.