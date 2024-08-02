Посвященный Дню ВДВ митинг состоялся в Шатуре
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
В городском округе Шатура прошел торжественный митинг в честь Дня воздушно-десантных войск. Участие приняли местные жители, представители администрации и причастные к празднику гости.
Со значимой датой присутствующих от администрации Шатуры поздравил врип Главы округа.
«В этот день мы поздравляем и тех наших ребят, которые выполняют свой долг в различных боях, в том числе в ходе специальной военной операции на территории новых регионов России. Они такие же герои, как и те ветераны, что воевали в Афганистане и участвовали в других конфликтах, показывают самые лучшие и эффективные результаты. Здоровья вам и счастья, мирного неба над головой!», — сказал врип Главы Николай Прилуцкий на митинге.
Жители несли к мемориалу «Ангел добра» цветы, память павших воинов почтили минутой молчания.
Присоединился к важному мероприятию и житель Шатурторфа, военный Дмитрий. Он служил в 16-й бригаде спецназначения в Тамбове, а за два месяца до дембеля попал на Северный Кавказ. Каждый год шатурянин встречается с сослуживцами. Он и его товарищи — пример мужества и отваги, которые всегда отличали советских и российских солдат.