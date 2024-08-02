Посвященный Дню ВДВ митинг состоялся в Шатуре

«В этот день мы поздравляем и тех наших ребят, которые выполняют свой долг в различных боях, в том числе в ходе специальной военной операции на территории новых регионов России. Они такие же герои, как и те ветераны, что воевали в Афганистане и участвовали в других конфликтах, показывают самые лучшие и эффективные результаты. Здоровья вам и счастья, мирного неба над головой!», — сказал врип Главы Николай Прилуцкий на митинге.