«Посылки с "сюрпризом"». Двое украинцев организовали в Кельне диверсионную схему
В Германии предъявили обвинения двоим украинцам по делу о посылках с бомбами
Прокуратура Германии выдвинула официальные обвинения против двух украинских граждан в связи с инцидентом с почтовыми отправлениями, содержащими взрывные устройства.
Как сообщается на сайте ведомства, мужчинам инкриминируется шпионаж, сопряженный с подготовкой диверсии, а также организация поджога.
Следствие установило, что в марте 2025 года обвиняемые, находясь в Кёльне, отправили на территорию Украины две посылки. Внутри вместо взрывчатки находились включенные GPS-маяки. В прокуратуре считают, что данная акция была частью спецоперации, инициированной российскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки.
