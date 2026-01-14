«Посылки с "сюрпризом"». Двое украинцев организовали в Кельне диверсионную схему

Прокуратура Германии выдвинула официальные обвинения против двух украинских граждан в связи с инцидентом с почтовыми отправлениями, содержащими взрывные устройства.

Как сообщается на сайте ведомства, мужчинам инкриминируется шпионаж, сопряженный с подготовкой диверсии, а также организация поджога.

Следствие установило, что в марте 2025 года обвиняемые, находясь в Кёльне, отправили на территорию Украины две посылки. Внутри вместо взрывчатки находились включенные GPS-маяки. В прокуратуре считают, что данная акция была частью спецоперации, инициированной российскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки.

