Посылку от бойцов из зоны СВО получили члены истринского клуба «Активное долголетие»

Истринские долголеты вот уже второй год отправляют на передовую посылки для бойцов через волонтеров. На словах получают благодарность после каждой отправки. В этот раз долголеты и сами получили посылку с фронта: флаг с автографами бойцов и солдатский сухпаек.

Наталья Антонова и Александра Седова — волонтеры движения поддержки фронта «Истра Za СВОих». Они второй год помогают нашим ребятам в зоне СВО. Собирают и отвозят гуманитарные грузы на Привал в Белгород, а также для других направлений. Также девушки занимаются в своем пункте плетением сетей, шьют знаменитые на белгородский фронт толстовки Истра Z, балаклавы, шапки. Движение активно сотрудничает с истринским клубом «Активное долголетие».

«Сегодня мы привезли им с фронта флаг, подписанный нашими бойцами. Флаг пойдет в музей, который будет здесь организован. Здесь расписывались ребята не только из Истры — и Камчатка, и Мурманск, вся Россия. Ребята пишут от сердца всегда. Это дань уважения тем волонтерам, которые приносят свой вклад в победу. Мы стараемся тоже быть рядом с нашими ребятами», — рассказали Наталья и Александра.

Волонтеры не только передали столь ценные для долголетов подарки, но и побеседовали с ними за чашкой чая. Поделились впечатлением, как разнится жизнь в столице и рядом с линией фронта. Рассказали, как на Привале происходит сортировка грузов, что ценится на передовой особенно.

«Для нас это важный день. Членами клуба делается очень много, и когда получаем обратную связь — письма, видео, слова благодарности, это очень важно. А сегодня девочки привезли с Солдатского Привала из Белгорода сухпаек, подписанный от Русалки [позывной руководителя Привала] и знамя, подписанное бойцами. Это будет основа нашего музея», — поделилась руководитель клуба Оксана Мощицкая.

Она также рассказала, что в рамках проекта «Связь поколений» планируется создать небольшой музей, посвященный событиям СВО. Уже к 9 мая детям из детского сада и школ покажут музей, где будет и этот солдатский паек. Им покажут и свечи, и сети, чтобы маленькие гости могли гордиться и нашими защитниками, и своими бабушками.