Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце августа

НАСА засекло потенциально опасный астероид диаметром до 960 метров, который в конце августа пройдет примерно в шести миллионах километров от планеты Земля. Максимальное сближение произойдет в 11:18 по Москве. Астероид уже причислили к потенциально опасным, так как он пересечет орбиту планеты на расстоянии меньше 0,05 астрономической единицы.

Ученые сообщают, что диаметр астероида варьируется от 430 до 960 метров, а скорость объекта составляет 14,25 километра в секунду. Тот факт, что космический объект пересечет орбиту Земли не означает столкновения с ней.