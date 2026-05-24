Потеря прав на целый год: за что ГИБДД начнет массово отбирать удостоверения у водителей

В РФ вступают в силу масштабные изменения в ПДД. Водителей ждут рекордные штрафы за выезд на встречную полосу, единый тариф за неоплаченную парковку и запрет на смартфоны в руках, передает vologda-poisk.ru.

Реформа КоАП: масштабное ужесточение ответственности для автовладельцев

Начиная с 1 июня в Российской Федерации кардинально изменятся правовые последствия за несоблюдение правил дорожного движения. Грядущие законодательные нововведения затронут сразу несколько ключевых аспектов дорожной безопасности и администрирования нарушений. Как детально информирует специализированный сетевой ресурс vologda-poisk.ru, новые меры направлены на жесткое пресечение опасного поведения на дорогах общего пользования и унификацию действующих штрафных санкций.

Сверхвысокие штрафы и лишение водительских удостоверений за встречную полосу

Наиболее суровые материальные и административные санкции законодатели предусмотрели за несанкционированный маневр, связанный с пересечением сплошной линии разметки. Отныне зафиксированный автоматическим комплексом фото- и видеофиксации выезд автомобиля на полосу встречного направления повлечет за собой наложение денежного взыскания в размере 7500 рублей.

В тех ситуациях, когда аналогичный противоправный маневр будет зафиксирован непосредственно дежурным инспектором дорожно-патрульной службы, нарушителю грозит безальтернативное изъятие водительского удостоверения на период от 4 до 6 месяцев. Если же автомобилист совершит повторный аналогичный проступок в течение двенадцати месяцев с момента совершения первого, период принудительного лишения прав увеличится до 1 года.

Единый тариф за стоянку и автоматический контроль светопропускаемости

Существенные реформы затронули и правила парковочного пространства. За невыполнение обязанностей по своевременной оплате машино-места водителей начнут наказывать фиксированным штрафом, сумма которого составит 3500 рублей. При этом нормативные акты устанавливают четкие временные рамки для проведения платежной операции. Произвести транзакцию автолюбитель обязан не позднее чем через 15 минут после завершения парковочной сессии.

Одновременно с этим представители Госавтоинспекции модернизируют систему надзора за несанкционированной тонировкой автомобильных стекол. Процедура замеров уровня светопропускания передней полусферы будет осуществляться посредством инновационных комплексов автоматической фиксации. Для злостных и систематических нарушителей данного правила новые регламенты предусматривают передачу собранных материалов непосредственно в органы судебной власти для вынесения более строгих решений.

Запрет на любые манипуляции с телефонами и требования к оптике

Параллельно с этим исполнительные власти вводят жесткое табу на эксплуатацию любых мобильных устройств во время управления транспортным средством. Новая редакция правил категорически запрещает водителям не только осуществлять классические телефонные звонки без применения беспроводных гарнитур, но и набирать текстовые сообщения, пролистывать новостные ленты или осуществлять любые другие тактильные взаимодействия со смартфонами непосредственно в процессе движения.

Дополнительно ужесточается регламент взаимодействия с уязвимыми участниками дорожного движения. Инспекторы будут штрафовать автовладельцев за непредоставление преимущества пешеходам даже в тех случаях, когда последние добровольно остановились на дорожной разметке, пытаясь пропустить приближающийся транспорт. Наконец, перед стартом любого маршрута автолюбители будут обязаны лично проверять идеальную читаемость государственных регистрационных знаков и исправность всех осветительных приборов. Интеграция в штатную оптику ксеноновых, светодиодных или иных ламп, чья техническая спецификация не была предусмотрена заводом-изготовителем конкретной модели машины, повлечет за собой денежное взыскание и выдачу обязательного требования о незамедлительном устранении дефекта.