Потеряла отца и пережила войну: любимая дочка вспомнила о событиях ВОВ

Людмила Ивановна – ребенок войны. Несмотря на свой юный возраст в те годы, она прекрасно помнит происходящие события. Своим рассказом она поделилась с gazetametro.ru

Как вспоминает женщина, которой сейчас уже 87 лет, она никогда не забудет тот момент, когда немцы постучали в дверь ее дома. На дворе была зима 41-го, а отец тогда еще 5-летней девочки ушел на фронт добровольцем из числа заключённых.

Людмила Ивановна до сих пор не знает, почему тогда папа сидел в тюрьме. Но он в первые дни ВОВ заполнил документы для того, чтоб уйти воевать. Послужил Иван Григорьевич недолго – всего один год, после чего пропал без вести.

Женщина с теплотой вспоминает моменты, которые она пережила с отцом. Долгое время Людмила Ивановна пыталась узнать, где он захоронен, но, к сожалению, этого так и не удалось сделать. Сейчас она регулярно оставляет цветы для отца на кладбище, что в Переделкино. Там расположен памятник бойцам ВОВ.