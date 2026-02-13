Потеряна, но не забыта: участнику СВО помогут восстановить награду в Павловском Посаде

Среди обратившихся был участник специальной военной операции Максим: он потерял медаль «За храбрость» 2‑й степени при сопровождении гуманитарного конвоя. По итогам встречи ему пообещали помочь с оформлением дубликата награды — поддержка участников СВО остается приоритетом приемной.

Оксана Владимировна подняла вопрос безопасности пешеходов в деревне Алферово. Вдоль дороги с регулярным автобусным сообщением нет тротуара, и людям приходится идти по обочине. Проблема уже решена — строительство тротуара длиной 1,4 км включили в предварительный план работ на 2026 год. Вопрос взят на особый контроль.

Также жители затронули другие важные темы: газификацию, ремонт дорог, установку уличного освещения, проведение канализации и подключение к центральному водоснабжению. По всем обращениям профильным службам выдали поручения, их выполнение будут отслеживать.

Напомним, личный прием граждан в приемной «Единой России» проводят регулярно — это является одним из самых востребованных форматов общения с жителями. Запись на прием ведется по телефону 8(496)432-99-05.