«Потерянное лето»: детей массово госпитализируют из санатория с неизвестной кишечной инфекцией

В Кемеровской области из санатория «Магистраль» в больницу были доставлены 12 детей. Они пострадали от неизвестной кишечной инфекции, сообщает SHOT.

В место отдыха, находящееся в Гурьевском районе города Салаир, почти трехсот ребят привезли около недели назад. И уже через несколько дней одного мальчика стало сильно тошнить, после чего родственники забрали его домой. Еще через какое-то время рвало уже восьмерых детей, у всех были одинаковые симптомы.

Медики из числа персонала санатория попробовали помочь ребятам, но после того, как число пострадавших выросло до 12, забили тревогу и позвонили в скорую. Дети были доставлены в Гурьевскую городскую больницу, где им диагностировали «кишечную инфекцию неустановленной этиологии».

«Бабло на питании отмывают. От поставщиков до директора всех надо проверить»; «Причем тут столовая? Мог один приехать с кишечной болячкой и все, понеслось»; «На кухнях жара, экономят на электричестве, на продуктах, и вот результат. И никто не ответит за то, что у детей потерянное лето, каникулы. И теперь они вынуждены валяться в больницах», —прокомментировали инцидент россияне в Сети.

Сотрудники правоохранительных органов и медицинские специалисты уже проводят проверку.

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