Потерявшихся людей в лесах Подмосковья находили в июне почти каждый день

В июне в лесах Подмосковья нашли 54 человека, которые не смогли самостоятельно выбраться, сообщили в областном Комлесхозе.

«Все они вернулись домой, самостоятельно или с помощью лесничих и поисково-спасательных отрядов. Таким образом, почти каждый день в лесах находили потерявшихся людей», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует комитет.

В сообщении ведомства уточнили, что заблудившимися оказывались как дети, так и граждане среднего возраста, пожилые люди с хроническими заболеваниями. При этом мужчины в июне терялись чаще, чем женщины. Отмечается, что у некоторых заблудившихся с собой не было телефонов.

Зампред добавил, что большинство потерявшихся граждан нашли в Подольском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском и Ногинском лесничествах.