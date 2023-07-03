Потерявшихся людей в лесах Подмосковья находили в июне почти каждый день
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
В июне в лесах Подмосковья нашли 54 человека, которые не смогли самостоятельно выбраться, сообщили в областном Комлесхозе.
«Все они вернулись домой, самостоятельно или с помощью лесничих и поисково-спасательных отрядов. Таким образом, почти каждый день в лесах находили потерявшихся людей», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует комитет.
В сообщении ведомства уточнили, что заблудившимися оказывались как дети, так и граждане среднего возраста, пожилые люди с хроническими заболеваниями. При этом мужчины в июне терялись чаще, чем женщины. Отмечается, что у некоторых заблудившихся с собой не было телефонов.
Зампред добавил, что большинство потерявшихся граждан нашли в Подольском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском и Ногинском лесничествах.
«Из Волоколамского и Шатурского лесничеств сообщений, что человек заблудился, в первый месяц лета не поступало», — отметил Филимонов.