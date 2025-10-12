Потерявший обе ноги в чеченской войне ветеран Грибков оказался в рабстве у цыган

Телеканал RTVI сообщает, что ветеран Первой чеченской войны Сергей Грибков, потерявший обе ноги ниже колена в ходе боевых действий, оказался в рабстве у цыган.

По данным телеканала, мужчину принуждали к попрошайничеству, а все вырученные средства он был обязан передавать. Кроме того, его спаивали и подвергали избиениям, что приводило к регулярному недоеданию.

В Татарстане жительница Альметьевска помогла освободить мужчину из рабства. Против одного из его похитителей уже возбуждено уголовное дело. Грибков, как сообщили журналисты, сейчас находится в безопасности.

В материале указывается, что мужчина находился в плену у преступников на протяжении последних девяти лет.