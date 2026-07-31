Потеснили Таиланд: какой безвизовый райский курорт стал выгоднее для россиян
АТОР: Филиппины становятся бюджетной альтернативой Таиланду на зимний сезон
Туристическая отрасль фиксирует рост спроса на туры на Филиппины среди российских путешественников. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), благодаря безвизовому режиму, блочной перевозке туроператоров и скидкам по раннему бронированию направление составило сильную ценовую конкуренцию популярным курортам Таиланда, Китая и Вьетнама, передает amurmedia.
Цены, маршруты и популярные острова
- Стоимость туров: недельная поездка в октябре на двоих с перелетом и проживанием в отелях 3 звезды начинается от $154 тыс. рублей. Перелет Москва — Боракай в ноябре (с двумя пересадками) с учетом багажа обходится примерно в $88 тыс. рублей на человека.
- Экономия при бронировании: раннее бронирование на зимние месяцы (высокий сезон) позволяет сэкономить до 30%. Самые выгодные предложения доступны на межсезонье — октябрь–ноябрь и март.
- Популярные острова для отдыха:
- Боракай: оплот тусовок и пляжного отдыха с белоснежным песком.
- Палаван: уединенные лагуны Эль-Нидо и знаменитая подземная река.
- Себу: сочетание экскурсий, городской жизни и вылетов на соседние курорты.
- Бохоль: уникальные Шоколадные холмы и микроскопические долгопяты.
- Лусон: главный остров со столицей Манилой для любителей культуры и мегаполисов.