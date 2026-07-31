Молодые родители смогут на полтора года поставить ипотеку на паузу и направить освободившиеся деньги на ребенка. Однако новая мера доступна не всем семьям, а полноценными «каникулами» будут только первые шесть месяцев. О тонкостях программы интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Оформить ипотечные каникулы продолжительностью до 18 месяцев смогут семьи, в которых родился или был усыновлен второй либо последующий ребенок. Доказывать снижение дохода при этом не потребуется. Закон распространяется и на кредиты, оформленные до его вступления в силу.

Обратиться в банк нужно в течение 180 дней после рождения или усыновления малыша. Жилье должно быть единственным пригодным для постоянного проживания семьи, а первоначальная сумма ипотеки — не превышать ₽15 млн. Каникулы закончатся не позднее того момента, когда ребенку исполнится полтора года. Воспользоваться ими по одному кредитному договору можно только один раз.

Первые шесть месяцев семья сможет не платить ни основной долг, ни проценты. С седьмого по восемнадцатый месяц банк продолжит начислять проценты на остаток задолженности, но их выплату перенесут на более поздний срок. Штрафы и пени в период каникул начисляться не будут, а кредитор не сможет обратить взыскание на заложенную квартиру.

Татьяна Буцкая назвала инициативу важной передышкой для родителей. По ее словам, особенно тяжелыми оказываются первые месяцы после появления малыша, когда привычные доходы семьи меняются, а расходы резко растут.

«Когда рождается ребенок, первые месяцы действительно самые сложные. Родителям нужно разобраться с декретными выплатами, пособиями, заявлениями и множеством других мер поддержки. Возможность временно не платить ипотеку в этот период, конечно, поможет семье», — заявила депутат.

При этом парламентарий считает, что банки должны сами заранее рассказывать клиентам о новом праве. Сейчас родители рискуют узнать о каникулах только после того, как уже допустили просрочку.

«Банки должны предупреждать семьи о такой возможности, чтобы люди не узнавали о ней постфактум. Финансовые организации остаются бизнесом, но у них должна быть и социальная ответственность», — подчеркнула Буцкая.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Депутат признала, что отсрочка не избавит семью от долга: начисленные позднее проценты все равно придется вернуть. Однако после первых месяцев родители успеют оформить положенные выплаты, восстановить доход или выйти на работу, совмещая ее с отпуском по уходу за ребенком.

Для семей с первенцем отдельного права на 18-месячную паузу закон не вводит. Они по-прежнему могут претендовать на обычные ипотечные каникулы сроком до полугода, если доход снизился более чем на 20%, а платежи забирают свыше 40% семейного бюджета.

Буцкая добавила, что ипотечные каникулы нужно рассматривать вместе с другими федеральными, региональными и муниципальными льготами. По ее словам, в России действует около 3,5 тысячи мер поддержки семей, но разобраться в них без посторонней помощи крайне сложно.

Чтобы родители не пропускали положенные выплаты и льготы, общероссийская общественная организация «Совет матерей» подготовила специальную шпаргалку. В ней собрана информация о помощи со стороны десяти федеральных министерств, всех российских регионов, работодателей, вузов, некоммерческих организаций и бизнеса.

«Из этой шпаргалки семья может узнать, на какие меры поддержки она имеет право. Тогда становится понятно, что ипотечные каникулы — лишь одна часть большого комплекса помощи при рождении ребенка», — отметила Буцкая.

Главной задачей теперь депутат считает создание единой и понятной системы информирования. В перспективе «Госуслуги», по ее мнению, должны не просто принимать заявления, а самостоятельно подсказывать семье обо всех доступных выплатах, льготах и послаблениях.

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