Сдавление в груди может быть связано как с тревогой или изжогой, так и с опасными состояниями вроде сердечного приступа, пишет Parade. Кардиологи подчеркивают: если есть хоть малейшее подозрение на инфаркт, нужно немедленно вызывать скорую или ехать в отделение неотложной помощи.

Доктор Ника Голдберг из организации NYU Langone Health говорит, что сначала спрашивает пациента, где именно ощущается сжатие — слева, справа или по центру груди. Затем важно понять характер боли: она острая, давящая, колющая, сжимающая, слабая или сильная. Также врач уточняет, что ее спровоцировало: физическая нагрузка, прием пищи или глубокий вдох.

Кардиолог Алан Розански из Icahn School of Medicine at Mount Sinai добавляет, что особенно важны сопутствующие симптомы: одышка, тошнота, потливость, головокружение, боль в челюсти, плече или руке. По ответам врач решает, насколько срочно нужны ЭКГ, стресс-тест или другие обследования.

Тревога тоже часто вызывает сдавление в груди: из-за реакции «бей или беги» учащается пульс, растет давление и напрягаются мышцы. Но врачи предупреждают: нельзя самостоятельно списывать симптом на стресс.

Если сердечные причины исключены, помогают медленное дыхание с длинным выдохом, расслабление плеч и терапия при тревожности. Но любое новое, усиливающееся или необъяснимое сдавление в груди требует медицинской оценки.