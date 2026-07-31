В ближайшее воскресенье, 2 августа, Россия отметит День воздушно-десантных войск. По традиции «крылатая пехота» будет омывать береты в городских фонтанах. Однако за такие забавы может грозить суровая расплата. Какие санкции ждут нарушителей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» разъяснил юрист Сергей Измайлов.

По словам эксперта, прямого запрета на купание в чаше фонтане в законодательстве нет. Привлечь к ответственности только за сам факт нахождения в воде нельзя. Но на практике десантники редко ограничиваются тихим плесканием, считает он.

«Если купание сопровождается нецензурной бранью, неадекватным поведением в состоянии опьянения или вандальными действиями, то это уже расценивается как нарушение общественного порядка. Наказать могут штрафом за мелкое хулиганство от ₽500 до ₽1000 или административным арестом до 15 суток», — пояснил Измайлов.

При поломке элементов фонтана или светильников придется оплатить еще и стоимость ремонта.

Отдельная статья ждет тех, кто проигнорирует законное требование полицейских покинуть территорию.

«Это уже нарушение по статьи 19.3. КоАП РФ, которое карается штрафом от ₽2 тыс. до ₽4 тыс., либо административным арестом до 15 суток», — добавил юрист.

Если в воду лезут несовершеннолетние, штрафы и возмещение ущерба ложатся на плечи родителей. Более того, при угрозе жизни ребенка взрослые могут ответить за неисполнение родительских обязанностей, предупредил собеседник издания.

Но гораздо страшнее административных наказаний для купающегося — сама конструкция фонтана.

«Вода может быть обработана химикатами, нахождение в которых небезопасно. Внутри фонтана есть механическое и электрическое оборудование, что может привести к засасыванию в дренаж или поражению электрическим током. В чаше фонтана может быть скользко, человек может поскользнуться и удариться, что может повлечь серьезные травмы, а то и смерть», — предупредил Измайлов.

Так что желание освежиться в фонтане 2 августа способно закончиться не веселым селфи, а больничной койкой или административной ответственностью.

Осторожно стоит быть и с другой летней «забавой» — ездой на электросамокатах. При аренде СИМ необходимо обратить внимание на его состояние, чтобы не закончить поездку в травмпункте.