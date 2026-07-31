Черника может убить: эндокринолог перечислил тех, кому эта ягода противопоказана

Лесная ягода, которую многие считают панацеей от всех болезней, на самом деле может стать смертельной ловушкой для людей с определенными недугами. Врач-эндокринолог Антон Поляков предупредил, что черника, несмотря на всю свою пользу, строго противопоказана при язве желудка, гастрите с повышенной кислотностью и даже диабете — и все из-за коварного витамина К и сахаров. Об этом сообщает aif.ru.

Казалось бы, что может быть безобиднее горсти свежих ягод, собранных в лесу? Но диетолог развеял эту иллюзию. По его словам, черника может спровоцировать серьезное обострение у тех, кто страдает язвенной болезнью или гиперацидным гастритом — кислота ягоды раздражает воспаленную слизистую, а клетчатка механически травмирует стенки желудка. Кроме того, ягода богата витамином К, который повышает свертываемость крови, а значит, людям с тромбофилией или принимающим антикоагулянты стоит резко ограничить порции, чтобы не спровоцировать образование тромбов.

Особый сюрприз ждет диабетиков. Многие считают, что черника — низкокалорийный продукт и ее можно есть без ограничений. Но Поляков предупреждает: большие количества ягоды дают резкий скачок сахара в крови из-за природных сахаров, хоть они и не такие быстрые, как в белом хлебе. Так что даже этой лесной сладости нужно знать меру. И конечно, индивидуальная непереносимость — самый прямой путь к аллергической реакции, отеку и даже анафилаксии.

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