«Америка на 1000% станет банкротом»: Илон Маск высказал, что ждет США без полного перехода страны на ИИ

Илон Маск заявил, что США рискуют обанкротиться и «провалиться как страна», если не начнут активно использовать искусственный интеллект и роботов, пишет TheStreet. Миллиардер сказал об этом в подкасте Dwarkesh, снова указав на рост американского госдолга и расходы на его обслуживание.

По словам Маска, процентные платежи по долгу уже превысили военный бюджет, а страна тратит около $1 трлн только на обслуживание задолженности. Именно этим он объяснил свое участие в Департаменте эффективности правительства: по версии Маска, задача заключается в том, чтобы замедлить движение США к банкротству и выиграть время, пока ИИ и роботизация не помогут решить проблему.

Предприниматель утверждает, что без новых технологий страна «на 1000%» придет к банкротству, потому что других способов справиться с долгом он не видит.

Маск также считает, что эпоха ИИ может привести к изобилию товаров и услуг, а значит — к снижению цен и дефляции. При этом он предупреждает и о другом риске: если США и Китай будут печатать деньги для финансирования гонки ИИ, национальные валюты могут обесцениваться.

В этом контексте Маск снова противопоставил фиатным деньгам биткоин. По его словам, его нельзя «подделать» так же легко, как валюту, потому что выпуск BTC ограничен, а его добыча связана с энергозатратами.