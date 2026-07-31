Рак не спас от штрафа: прокурор запросил для Лерчек 6 лет условно и запрет на бренд

Даже тяжелый недуг не смягчил позицию обвинения — прокурор потребовал для блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, реальных шести лет лишения свободы (пусть и условно), штрафа более чем на миллиард рублей и полного запрета на продвижение ее бренда в интернете. Все это — за незаконный вывод из страны $250 млн. Об этом сообщает ТАСС.

В Гагаринском суде Москвы стартовали прения сторон по резонансному уголовному делу против создательницы фитнес-марафонов. Государственный обвинитель попросил суд признать Чекалину виновной в незаконных валютных операциях и назначить ей шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Кроме того, надзорное ведомство настаивает на штрафе в размере более 1,2 миллиарда рублей и запрете заниматься деятельностью, связанной с продвижением товаров и услуг через интернет. Сам процесс, по просьбе защиты, проходит в закрытом режиме, но отдельные детали просочились в прессу.

Подсудимая, которая ранее частично признавала вину, а теперь заявляет о полной невиновности, вновь расплакалась перед началом прений. Ее защита настаивает на отсутствии состава преступления. Суд приостанавливал производство из-за онкологического заболевания блогера — она прошла курс химиотерапии в центре Блохина, и врачи подтвердили, что состояние позволяет ей участвовать в заседаниях.

Таким образом, болезнь не стала основанием для переноса разбирательства.

Ранее Лерчек оспорила в суде обвинения в нелегальном выводе средств.