Режиссер «Трезвого водителя» Гигинеишвили увез всех детей из России

44-летний режиссер Резо Гигинеишвили, известный по фильму «Трезвый водитель», устроил семейный отпуск в Испании, сообщает The Voice. Кинодеятель увез из России всех троих своих детей — 20-летнюю и 15-летнюю дочерей, а также 13-летнего сына.

В социальных сетях он поделился трогательными кадрами, на которых запечатлены моменты их совместного отдыха: сын стоит у самолета, дочери обнимаются, а вся семья явно наслаждается редкой возможностью быть вместе.

Мария — старшая дочь режиссера от первого брака с певицей Настей Кочетковой, участницей «Фабрики звезд». Она родилась в 2006 году, и, хотя ее родители расстались, когда девочке было всего три года, Гигинеишвили всегда поддерживал связь с дочерью и старался участвовать в ее жизни.

Другие дети появились на свет во втором браке режиссера — с актрисой Надеждой Михалковой. Пара зарегистрировала отношения в апреле 2010 года, в 2011-м у них родилась дочь, а в 2013-м — сын. Однако союз продлился только до 2017 года, после чего супруги расстались, но сохранили хорошие отношения ради детей.

Отпуск в Испании стал для семьи возможностью побыть вместе без суеты и лишних слов. Резо, который в 2019 году женился на Надежде Оболенцевой (брак продлился меньше года), продолжает активно участвовать в жизни своих детей и доказывает, что даже после разводов можно сохранить теплые отношения.

Ранее сообщалось, что дирижер Владимир Спиваков вместе с женой уехал из России.