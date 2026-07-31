В прокуратуре Подмосковья подвели итоги работы в рамках оперативного совещания

В прокуратуре Московской области под председательством прокурора Московской области Сергея Забатурина прошло оперативное совещание, посвященное подведению итогов работы за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокурор подчеркнул, что отдельное внимание в работе уделяется соблюдению прав и свобод человека и гражданина, особенно социально уязвимой категории граждан, участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, за отчетный период удалось погасить задолженность по заработной плате перед 1 тыс. работников на общую сумму более 300 млн рублей.

Кроме того, контролируются вопросы исполнения законодательства в сфере социальной защиты и социального обслуживания инвалидов — в Подмосковье проживают 414 тыс. таких граждан, из них 35 тыс. — дети. Вмешательство прокуроров позволило полностью погасить задолженность по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации с использованием электронных сертификатов, имевшуюся по состоянию на 1 января 2026 года.

Особое внимание уделялось исполнению законодательства о защите прав участников СВО, членов их семей и предоставлению указанной категории граждан мер социальной поддержки. С начала года были восстановлены права 344 участников спецоперации и членов их семей, им выплачены денежные средства в сумме более 158,1 млн рублей.

Помимо этого, была погашена задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности по исполненным контрактам на сумму 587 млн рублей.

«Сегодня я обозначил ключевые приоритеты на ближайшее полугодие. Каждое из этих направлений — не просто пункт плана, а жизненно важные проблемы миллионов жителей Подмосковья. Я продолжу требовать от каждого из вас принципиальности, оперативности, глубокого анализа каждой ситуации. Не ждите жалоб — выявляйте нарушения сами, действуйте на опережение», — подвел итоги Сергей Забатурин.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.