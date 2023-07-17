Поток российских туристов в Грузию вырос в два с лишним раза

В этой стране насчитали 577,6 тысяч россиян, которые пересекли границу за первые шесть месяцев этого года.

Грузинская Национальная администрация туризма привела такие цифры. Получается, что на протяжении одного года число граждан России, желающих посетить Грузию, возросло на 133,7%, или же, другими словами, увеличилось в 2,33 раза. В итоге россияне заняли второе место по количеству иностранцев, посещающих Грузию. На первом месте – турки, число которых тоже возросло, но не так резко. Их поток возрос на 122,2%.

Результаты, полученные грузинским ведомством, привело ТАСС. А всего с января по июнь в этой стране побывало 2,8 миллионов людей из других стран.