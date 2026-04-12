Российские туристы, выбравшие для отдыха Абхазию, все чаще сталкиваются с необычными и подчас отталкивающими правилами в местных заведениях общепита. Одна из отдыхающих, Светлана Орлова, в беседе с АБН24 рассказала о своем опыте посещения кафе, расположившегося в живописном историческом здании. По ее словам, чтобы просто попасть внутрь, посетителям необходимо пройти через ресторан и заплатить за вход около тысячи рублей. Такие условия, отметила она, вызывают откровенное недоумение, особенно у тех гостей, кто не планирует плотный ужин, а хочет лишь выпить чашку кофе или бегло осмотреть интерьеры.

Подобные порядки, как выяснилось, не единичны. В ряде абхазских заведений действует жесткая депозитная система: минимальная сумма чека составляет примерно полторы тысячи рублей, и даже при самом скромном заказе посетители обязаны внести эту сумму. Светлана Орлова подчеркнула, что из-за таких правил многие туристы, ознакомившись с меню и условиями, предпочитают просто встать и уйти, не сделав заказа.

Парадокс ситуации заключается в том, что туристический поток в республику продолжает бить рекорды, уже опережая по популярности турецкое направление. Однако уровень сервиса, по мнению самих отдыхающих, оставляет желать лучшего и требует скорейшего пересмотра, чтобы не отпугнуть гостей, готовых тратить деньги, но не желающих чувствовать себя обманутыми.