В Португалии завершился гран-при по дзюдо. Россияне выступали в нейтральном статусе и взяли «золото». Но украинские болельщики на трибунах обернулись желто-синими флагами и кричали по-английски «Позор!».

Причины такого неспортивного поведения украинцев нам раскрыл старший преподаватель кафедры политического анализа МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков. По его словам, все пошло и банально — дело в деньгах.

Пока есть деньги — будут крики

«Пока есть деньги, украинцы будут нанимать добровольцев на акции «покричать и потрясти флагом». В Португалии и других странах Европы украинцы имеют статус беженцев. Многим мало пособия по безработице, и им за антироссийскую деятельность платят различные НКО», — заявил Косоруков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Слова эксперта подтверждает и видео, которое разошлось по соцсетям. На нем видно, что одна из женщин снимает свои выкрики на фронтальную камеру — ей это нужно для отчетности.

Политолог добавил, что Украину переформатировали через систему образования и через тысячи НКО, которые создавали США, Великобритания и другие западные страны на территории Украины.

«Молодежь через грантовую поддержку постоянно возили на семинары, давали стипендии. Это дало свои ростки в виде нынешнего поколения, которое участвовало в майданах за западные деньги. Теперь эти люди — оголтелый рупор неолиберальной пропаганды. Как только им перестанут платить деньги, они эти флаги выбросят в ближайшую мусорку и пойдут искать работу», — уверен Косоруков.

Фото: [ кадр из видео ]

Вложились в развал страны

Наш собеседник обратил внимание на то, что западные страны не инвестировали в Украину. Хотя они создавали там НКО для свержения режима и для борьбы с Россией, они не построили ни одного завода, ни одной станции метро в Киеве.

«Никаких инвестиций, кроме этих радикальных образовательных программ. Если посмотреть на украинских женщин, которые кричали с трибун, в глаза бросаются дорогие телефоны, маникюр и прически. Это не активистки, которые действительно хотели бы бороться за экономическое положение населения Украины или что-то еще. Нет, это люди, которые находятся в Португалии «на осадном положении», — отметил политолог.

Единственный шанс что-то доказать своим западным спонсорам — это ходить на такие проплаченные акции.