Потомок ярких жителей Воскресенска побывала в округе

Здесь сегодня можно прогуляться по уютным аллеям и сделать романтичные фото на фоне местных видов. В том, как бережно и аккуратно сохраняют в округе память в том числе и ее предков, на днях убедилась Галина Ваншенкина. Она потомок известной и тесно связанной с Воскресенском писательской четы – Константина Ваншенкина и Инны Гофф. Галина Константиновна – известный в России и не только художник-график. Ее работы украшают Государственный Русский музей, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Государственную Третьяковскую галерею, частные коллекции.

Гостья в ходе визита увидела, как преобразился парк и познакомилась с экспозицией выставки «Литературное зеркало Воскресенска» культурного центра «Усадьба Кривякино», которая посвящена жизни и творчеству ее мамы и папы.

Галина Ваншенкина вспомнила, как росла в этих краях, рассказала, какие воспоминания остались о «Кривякино» из ее детства и отметила, что сейчас парк выглядит совершенно иначе. Более ухоженным. А еще гостья поблагодарила всех, кто бережно хранит тут память о ее родителях.