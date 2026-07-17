Потомок Николая I, итальянский тенор и тысячи паломников: кто приехал на «Царские дни» в 2026-м

В Екатеринбурге проходит XXV Международный фестиваль «Царские дни», приуроченный к трагической дате — в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева расстреляли семью Николая II. Как пишет KP.RU , центральным событием стал многокилометровый Царский крестный ход от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной яме — именно тем путем, которым вывозили тела убитых.

К десяти вечера 16 июля, когда небо прояснилось после дневного дождя, на площади перед храмом собрались тысячи паломников, чтобы участвовать в торжественной литургии, а затем пройти маршрут длиной в 21 километр. Старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло отметил, что процессия движется практически тем же маршрутом, что и сто лет назад, а сама дорога постоянно уточнялась исследователями. По его словам, крестный ход — это не просто путь от точки до точки, а своего рода подвиг и жертва, которая делает людей лучше и приближает их к Богу и друг к другу.

Состав участников фестиваля оказался необычайно широким. Среди гостей — историк Петр Мультатули, потомок повара Ивана Харитонова, погибшего вместе с царской семьей, и Гавриил Дорошин, прямой потомок императора Николая I, родившийся во Франции, а в 18 лет отправившийся добровольцем на Донбасс. Дорошин рассказал, что хотел вспомнить о корнях и доказать, что он русский не на словах, а на деле, и провел в ополчении два с половиной года. Приехал и итальянский оперный певец Элвис Фантон, который теперь рассказывает ученикам о судьбе цесаревича Алексея. Ночное богослужение возглавили 19 архипастырей Екатеринбургской митрополии, а в общей молитве, по данным епархии, участвовали верующие из Сербии, Австралии, Новой Зеландии, ближнего зарубежья, Италии, Франции, Германии и Голландии.