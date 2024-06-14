Потомственный медик из Подмосковья переехал из съемной квартиры в собственную по «Социальной ипотеке»

Фарход Рахманбердиев, работающий врачом в городском округе Пушкинский, приняв участие в программе «Социальная ипотека», переехал из съемной квартиры в собственную. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что Фарход работает в поликлинике № 1 ГБУЗ МО «Пушкинская клиническая больница им. проф. Розанова В.Н.». Его стаж превышает 3 года. Обладатель сертификата рассказывает, что он потомственный медик.

«Моя мама работала медсестрой. Когда я был маленьким, она брала меня с собой в больницу. Я вдохновился. В институте выбирал между травматологией и кардиологией. Выбрал кардиологию потому, что мне по душе спокойная работа!», — рассказал мужчина.

Супруги Рахманбердиевы с двумя детьми жили в съемной квартире. Коллеги рассказали Фарходу о возможности приобрести на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье. Им удалось взять трехкомнатную в новостройке, ремонт уже сделали.