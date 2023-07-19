Потоп произошел в поликлинике в Люберцах из-за непогоды

Третья поликлиника в Люберцах пострадала от непогоды – в учреждение пришлось вызвать аварийную бригаду. Об этом сообщает интернет-издание «Люберецкая панорама» .

Так, из-за обильных осадков в поликлинике произошел потоп – вода потекла с потолка на втором этаже.

Как рассказала заместитель главврача Люберецкой областной больницы Светлана Варчева, в учреждение вызвали аварийную службу.

«После того, как просохнет кровля, будет проведен ремонт по устранению последствий стихии. Приносим извинения за временные неудобства», - сообщила она.

Варчева также напомнила, что в этом году в поликлинике стартует капитальный ремонт.